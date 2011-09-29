Якобсон: Сегодня лжепрепринимательство — зло, которое приобретает достаточно распространенный характер

Улучшить качество государственного контроля и усилить работу по предупреждению нарушений — такие поручения дал сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя главного контрольного ведомства страны Александра Якобсона.

Речь шла о результатах контрольно-аналитических мероприятий, роли в них Департамента финансовой разведки и, в частности, о взаимодействии с коллегами из зарубежных стран. Затронут также вопрос борьбы с лжепредпринимательством, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Президенту доложено, как усилить влияние Комитета и всех правоохранительных структур по борьбе с лжепредпринимательством. Сегодня это зло, которое приобретает достаточно распространённый характер. Мы ищем рычаги влияния, как этому действенно противостоять. Президентом внесен ряд предложений по изменению законодательной базы, в том числе и налогового законодательства, чтобы сами возможности лжепредпринимательтсва были устранены.