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Якобсон: Сегодня лжепрепринимательство — зло, которое приобретает достаточно распространенный характер

29 сентября 2011 14:09
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Улучшить качество государственного контроля и усилить работу по предупреждению нарушений — такие поручения дал сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя главного контрольного ведомства страны Александра Якобсона.

Речь шла о результатах контрольно-аналитических мероприятий, роли в них Департамента финансовой разведки и, в частности, о взаимодействии с коллегами из зарубежных стран. Затронут также вопрос борьбы с лжепредпринимательством, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Президенту доложено, как усилить влияние Комитета и всех правоохранительных структур по борьбе с лжепредпринимательством. Сегодня это зло, которое приобретает достаточно распространённый характер. Мы ищем рычаги влияния, как этому действенно противостоять. Президентом внесен ряд предложений по изменению законодательной базы, в том числе и налогового законодательства, чтобы сами возможности лжепредпринимательтсва были устранены.

# общество

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