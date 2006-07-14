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Ягода малина, ты к себе манила...

14 июля 2006 12:28
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В столице - разгар ягодного сезона. На рынках Минска выстроились ряды продавцов с малиной, земляникой и черникой. Однако при выборе ягод нужно быть внимательными. Только на Комаровском рынке, к примеру, с начала лета специалисты ветеринарной лаборатории выявили тринадцать случаев превышения в ягодах нитратов и радионуклидов.

Такую ягоду  конфискуют и утилизируют - засыпают хлорной кислотой и  выбрасывают. Проверку проходит вся продукция. Норма содержания   радионуклидов в продукции -185  беккерелей на килограмм. Однако, даже если  эта цифра  около семидесяти - покупатели  берут ягоду неохотно. Продавцы  не довольны и подвергают лабораторные исследования   сомнению. Говорят, собрали ягоду  в одном и том же месте, а показания  прибора - разные. Санэпидемиологи отмечают, что даже в относительно чистом  лесу  могут быть радиоактивные пятна, и советуют  не покупать продукцию, предлагаемую частниками в неустановленных для торговли местах.

Проверяется  и ягода, которую  в Беларусь завозят различные фирмы. У каждого продавца должны быть соответствующие  документы. Если же у покупателя  все же  возникают вопросы - обращаться следует в администрацию рынка. Случаев отравления ягодами  в столице пока не зарегистрировано.

# общество

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