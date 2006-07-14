Ягода малина, ты к себе манила...

В столице - разгар ягодного сезона. На рынках Минска выстроились ряды продавцов с малиной, земляникой и черникой. Однако при выборе ягод нужно быть внимательными. Только на Комаровском рынке, к примеру, с начала лета специалисты ветеринарной лаборатории выявили тринадцать случаев превышения в ягодах нитратов и радионуклидов.

Такую ягоду конфискуют и утилизируют - засыпают хлорной кислотой и выбрасывают. Проверку проходит вся продукция. Норма содержания радионуклидов в продукции -185 беккерелей на килограмм. Однако, даже если эта цифра около семидесяти - покупатели берут ягоду неохотно. Продавцы не довольны и подвергают лабораторные исследования сомнению. Говорят, собрали ягоду в одном и том же месте, а показания прибора - разные. Санэпидемиологи отмечают, что даже в относительно чистом лесу могут быть радиоактивные пятна, и советуют не покупать продукцию, предлагаемую частниками в неустановленных для торговли местах.

Проверяется и ягода, которую в Беларусь завозят различные фирмы. У каждого продавца должны быть соответствующие документы. Если же у покупателя все же возникают вопросы - обращаться следует в администрацию рынка. Случаев отравления ягодами в столице пока не зарегистрировано.

