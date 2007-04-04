Ядохимикаты не оставят на произвол судьбы

Все склады ядохимикатов в Беларуси в ближайшем времени пройдут строгий контроль. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания Палаты представителей Национального собрания министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев.

Решение было принято в связи с пожаром на складе ядохимикатов, который произошел на прошлой неделе в деревне Дерновичи Витебской области, тогда в атмосферу были выброшены ядовитые вещества.

Энвер Бариев отметил, что предварительная сумма ущерба от другого ЧП - загрязнения Западной Двины дизельным топливом - станет известна лишь к середине апреля. В районе аварии, которая произошла две недели назад, время от времени появляются маслянистые пятна, но река Ула - приток Западной Двины практически чистая.