Яблони в цвету:

Природа вновь перепутала осень с весной. В Гомеле повторно зацвели яблони, клубника, голубика и жимолость.

В центре города можно увидеть кроны молодой яблони, усыпанной белыми цветами и завязями плодов. А вот на приусадебных участках горожан повторно цветут клубника и жимолость съедобная. Кроме того, на экспериментальных плантациях Института леса НАН Беларуси зацвела голубика.

Повторное цветение деревьев и ягод наблюдается в юго-восточном регионе страны уже не первый год. Теплое лето и не менее теплая осень, которые выдались в этом году, позволили растениям и деревьям набраться сил и для второго цикла цветения. Вместе с тем, отмечают специалисты, это может негативно сказаться на будущем урожае.