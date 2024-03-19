Прямой эфир

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить

19 марта 2024 11:34
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим яблочное суфле с лаймом. Для этого блюдо нам понадобятся яблоки, лайм, яйца, сахар, сливочное масло и фруктоза.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-1

Нам понадобится полтора средних яблока. Нужно их очистить от кожи и семечек. В классическом рецепте этого блюда яблоки отвариваются в воде в течение 20 минут. Потом превращаются в пюре и охлаждаются. Так как мы готовим наше блюдо на завтрак и нам нужно приготовить его быстро, мы очищаем яблоки от кожуры и при помощи блендера превращаем их в пюре. Это позволит нам сэкономить время.

Яблочное суфле с лаймом – это достаточно легкий завтрак, в котором основными ингредиентами являются яйца и яблоки. Яйца содержат очень много белка, и они очень полезны. А яблоки на 90 % состоят из воды. Поэтому блюдо получается низкокалорийным, диетическим. Также яблоки являются отличным источником витамина С и железа.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-4

Измельчаем блендером яблоки в пюре. Добавляем цедру лайма. Лайм является рекордсменом по содержанию витамина С и А, а мякоть богата большим содержанием пектина.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-7

Подготовим формочки для выпекания. Берем формочку и смазываем ее сливочным маслом. Для приготовления суфле стараемся использовать формочки, в которых будем его и подавать. Дно и стенки формочек пересыпаем сахаром.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-10

Формочки подготовлены, сейчас нам понадобятся куриные яйца. Четыре белка и три желтка. Отделяем белок от желтка. Основной принцип приготовления суфле – желтки смешиваются с основным ингредиентом, а белки взбиваются отдельно, они придают блюду пышность. Яйца для этого обязательно должны быть холодными. Желтки смешиваем с яблочным пюре.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-13

Отдельно взбиваем белки. Начинаем взбивать с небольшой скоростью и постепенно ее увеличиваем, чтобы белок равномерно взбивался. Чтобы хорошо взбились белки, можно добавить либо фруктозу, либо сахарную пудру, либо еще добавляют кукурузный крахмал. Это позволяет быть более устойчивой пене.

Соединяем взбитые белки с яблочным пюре. И плавными движениями перемешиваем, чтобы белки не осели и суфле было пышным и нежным.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-16

В нашем блюде мы используем фруктозу, чтобы снизить содержание сахара. Осталось разложить массу по формочкам.

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить-19

Ставим суфле в разогретую до 200 градусов духовку на 8 минут. Блюдо готово!

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# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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