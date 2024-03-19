Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить

Нам понадобится полтора средних яблока. Нужно их очистить от кожи и семечек. В классическом рецепте этого блюда яблоки отвариваются в воде в течение 20 минут. Потом превращаются в пюре и охлаждаются. Так как мы готовим наше блюдо на завтрак и нам нужно приготовить его быстро, мы очищаем яблоки от кожуры и при помощи блендера превращаем их в пюре. Это позволит нам сэкономить время.

Яблочное суфле с лаймом – это достаточно легкий завтрак, в котором основными ингредиентами являются яйца и яблоки. Яйца содержат очень много белка, и они очень полезны. А яблоки на 90 % состоят из воды. Поэтому блюдо получается низкокалорийным, диетическим. Также яблоки являются отличным источником витамина С и железа.