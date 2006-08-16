Прямой эфир

Я узнаю тебя по голосу:

16 августа 2006 15:20
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Белорусские ученые создадут систему для борьбы с телефонным терроризмом.

Основой для пилотного образца станет фонотека с фонограммами голоса  ранее совершавших правонарушения людей.
Во время телефонного звонка голос говорившего запишут. После  специальной обработки более сотни образцов голосов всего за несколько минут по акустико-фонетическим признакам найдут террориста.

Система охватит все районы, области, столицу и объединит свыше 200 дежурно-диспетчерских служб и аналитических центров.  Она поможет сократить расходы, которые несет государство в связи с ложными телефонными сообщениями о минировании объектов. А их,  по статистике,  ежегодно в спецслужбы поступает около пятидесяти.

# общество

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