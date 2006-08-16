Я узнаю тебя по голосу:

Белорусские ученые создадут систему для борьбы с телефонным терроризмом.

Основой для пилотного образца станет фонотека с фонограммами голоса ранее совершавших правонарушения людей.

Во время телефонного звонка голос говорившего запишут. После специальной обработки более сотни образцов голосов всего за несколько минут по акустико-фонетическим признакам найдут террориста.

Система охватит все районы, области, столицу и объединит свыше 200 дежурно-диспетчерских служб и аналитических центров. Она поможет сократить расходы, которые несет государство в связи с ложными телефонными сообщениями о минировании объектов. А их, по статистике, ежегодно в спецслужбы поступает около пятидесяти.