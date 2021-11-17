«Я узнал, что я убийца». Польский актёр подвергся нападкам из-за помощи беженцам
Новости Польши. Не все поляки могут похвастаться здравым мышлением. Знаменитый в Польше актер Мацей Штур и его жена оказали помощь группе беженцев, за что получили неадекватную, в лучших традициях фашизма, месть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фамильном надгробии в Кракове появились надписи со словами «убийца поляков», «агент Путина». Актер на своей странице в соцсетях так прокомментировал этот акт вандализма.
Мацей Штур, польский актер:
Мне звонят журналисты и просят прокомментировать. Как мне это прокомментировать? У каждого есть семейная могила и каждый может представить, каково это в такой момент. Кстати, я узнал, что я убийца. У всех есть глаза, и они могут видеть, куда мы идем и на чьей стороне, потому что действительно невозможно быть «где-то посередине». Давайте помогать, давайте распространять добро, пока все наши глаза и сердца не затоплены.
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