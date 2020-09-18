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«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию

18 сентября 2020 19:59
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Новости Беларуси. Следующий репортаж о гражданской позиции минчанки Элины. Она накануне Дня города попыталась убрать художества тех, кто сам далеко не всегда понимает смысл символов своего протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для женщины это закончилось рукоприкладством со стороны молодых парней.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-1

Я вас не трогаю.

Я задал вопрос.

Я гуляю, ребята, я гуляю. Мне очень хорошо. Я гуляю. Знаете, я делаю куговку для кукол, хорошие такие платья, красивые… Мне бело-белый, красный. У вас еще есть? Вы мне можете дать? Я тогда не буду срезать, мне надо.

Не дай бог это будет сорвано, не дай бог просто.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-4

Именно так начинался в одном из дворов Минска диалог тех, кто сегодня, что называется, находится по разные стороны баррикад.

Героиня этого видео Эллина решила в преддверии Дня города убрать из двора символику протестов, ведь вешали ее, никого не спросив.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-7

Предпраздничный День города. Мы решили аккуратно пойти их и срезать. У каждого свое мнение. У нас сейчас борьба идет за свободу слова, свободу действий, поэтому мы решили показать, что мы с этим не согласны. То, что и не понравилось этой оппозиции, сторонникам другого флага. Поэтому мы решили высказать такой свой протест.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-10

Срезать протестные ленточки Эллина пошла вместе с сестрой, которая в итоге и сняла произошедшую стычку с молодыми людьми на видео. Разговор, к сожалению, не сложился.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-13

Не дай бог, я сказал, не дай бог это будет сорвано.

Ребята, где вы работали?

Я программист.

Вы программист? А вы работали когда-нибудь в колхозе вообще?

Я работал в деревне…

Вы мне расскажите.

Понимаете, мы не добиваемся чего-то плохого.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-16

Хватит.

Не хватит.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-19

Что за ребята в маске?

Почему вы в маске, нет никакого карантина, я вообще не понимаю…

Не надо.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-22

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-24

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-26

Ирина, снимай! Смотри!

Так, пошел вон.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-29

Мне свернули руку, у меня растяжение. Я обратилась к врачу, к травматологу. Мне выписали, соответствующие рекомендации дали.

Такой агрессии в свой адрес женщина, конечно же, не ожидала.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-32

– Они как-то все ближе, ближе подходили. Уже чувствовалось, что уже накаляется обстановка. Ну Ира и решила, наверное, снимать в этот момент.

– Они первые стали снимать. Я потом уже решила в ответ. Я чувствовала, что будет сейчас какая-то опасность.

– Я думала, все-таки ребята как-то достойно примут мое мнение. Они же говорят как: ОМОН, милиция могут трогать женщин. А сами же это сделали.

Свое неприятие протестной символики Эллина объясняет очень просто: ничего, кроме, страдания, боли и разрушения она не несет.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-35

Хатынь убивали при этом флаге. Там же даже символ вот этого всадника, который бежит на войну, который готов устроить войну – вот что этот флаг несет. Наши предки, которые воевали за Беларусь, они сказали, что этот флаг несет страдания, боль. Никак не мирную какую-то вещь.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-38

В этой истории, произошедшей в одном минском дворе, отражается суть того, что сегодня творится в Беларуси в целом. Одни навязывают свою точку зрения другим, откровенно травят несогласных и ведут общество к гражданской войне.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-41

В интернете образовано очень много сект, и когда мы попадаем в эту секту, которая по-другому мыслит, вы знаете, что они не слышат нас. Они не слышат наше мнение. Они сразу блокируют, они сразу удаляют, вы не можете ни написать, ни высказать. То есть там как закрытое общество, они в каком-то другом мире уже живут. Поэтому хотелось бы, конечно, спасти молодежь от этого.

Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором. Было уважение ко всем: и к ОМОНу, и к детям, и к учителям. Здесь идет травля: брат на брата, детей на родителей, на милицию, на ОМОН, что вообще там зверские какие-то – но до этого не было.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-44

Все претензии к действующей власти у молодых людей сводятся, по сути, к одному – личная обида и нереализованные пока еще амбиции.

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-47

Знаете, нас наградили в Лондоне. Мы участвовали в международном фестивале, и нам сказали, что министр культуры вручит нам награды. Как это было: мы пришли, пришел его помощник, кинул нам эту награду, сказал спасибо и ушел.

А где, в Англии?

В Министерстве культуры, у нас уже. Зачем? Зачем тогда эта награда?

«Я такой агрессии не видела за 26 лет, живя с так называемым диктатором». Женщина пострадала за свою позицию-50

Но несмотря на произошедшее, женщина все-таки надеется на то, что страна скоро опять вернется к нормальной жизни без розни и вражды. И, судя по количеству комментариев неравнодушных людей под этим видео в интернете, не только она одна.

# Акции протеста # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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