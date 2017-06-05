«Я такая, и хочу преподнести это»: модель Кристина Крисанова о красоте вне общепринятых норм стройности

Красота начинается с любви к себе в полном смысле этого понимания. Уважать свои природные данные, развивать в себе индивидуальность Кристина научилась сама и становится ярким примером для других. Ее красота выходит за рамки общепринятых норм стройности, но входит в понятие женственной чувственности, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Кристина Крисанова, модель:

Довольно глупо разделять: а девушки такие и девушки такие. Это девушки. И они все прекрасны. И это настолько круто. Потому что были бы одни девушки, это было бы некрасиво. Это как повидло из пирожков выедать. Это будет настолько приторно, настолько неинтересно. Я стараюсь не делить на худых, на полных, нормальных, ненормальных, специфичных, неспецифичных. Я такая, и я хочу преподнести это. Следить за собой – это удовольствие, – утверждает Кристина, как, впрочем, и быть женщиной. Кристина – модель. Так что стоит выходить из стереотипного мышления, что модель обязательно должна быть худой. Как видите, модель может обладать не только формами, но и внутренним сиянием.

Кристина Крисанова, модель:

Мне писали девушки. Говорили, что на моем примере они могут выглядеть красиво в этой форме, то есть это не балахоны, это не зализанные волосы, или, наоборот, как девушки любят на лицо, думая, что это их стройнит. Это не стройнит. И не раз писали, и не два. И я рада, что их мировоззрение поменялось, что изменилось их отношение к себе и это изменило отношение людей к ним. Они начинают себя любить, и это здорово. Кристину всегда тянуло стать моделью. И она начала пробовать. Кастинги иногда утомляли девушку, и стоит признать, что часто ее хотели перекроить. Но девушка стояла на своем: я красива. В конце концов ей удалось выработать свой собственный стиль, стать узнаваемой и найти признание в модельном бизнесе. Теперь Кристину зовут именно для того, чтобы она украсила одежду, а не наоборот.

Кристина Крисанова, модель:

Мой стиль не вычурный. Я люблю в повседневности добавлять какую-нибудь изысканность, какие-нибудь очень женственные сережки, могут быть каблуки. Я обожаю каблуки и стараюсь всегда ходить на них. Это маленькая страсть такая. Стараюсь делать женственный макияж. Походка. Она всегда будет более мягкой, она не будет резкой, она не будет кричащей. Нет. Это та напористость, которая очень смягчена. Я думаю, это и есть мой стиль. Я никогда не буду грубить, я никогда не буду резка. В гардеробе красотки преобладает одежда синей и черной гаммы. Никаких балахонов, которые скрывают как недостатки, так и достоинства. Кристина любит подчеркивать свою уникальность. Она точно знает, на что стоит поставить акцент, а от чего в одежде стоит воздержаться.