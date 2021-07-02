«Я по жизни не террорист, но другого пути я не вижу». Что говорил мужчина, который минировал мусорные баки в Минске?

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Где-то примерно в 16:00 за ним следили. Поступила информация, что он уже сделал в Минске, по адресу, если мне не изменяет память, Уборевича, 64 – мусорный бак на окраине, на площадке детского сада. Он сделал там уже свою закладку первую, первый пакет. Он поиграл хитро с нами. Стоял мусорный бак, а рядышком стоял для песчано-соляной смеси маленький бак. Он положил два пакета. Один – в один бак, а второй – во второй бак. Во втором пакете все было установлено, было наличие часового механизма и какая-то горючая смесь. Бутылка пластиковая была, по запаху было наличие то ли бензина, то ли керосина, но цвета неестественного для бензина. И была колба, скорее всего какой-то пиротехнический состав, который должен был по сигналу таймера часов воспламенить в этот момент.

Помню, дети возле забора, малыши бегают, веселятся. Как он говорил: «Я по жизни не террорист, но другого пути я не вижу». Мы спрашивали: «Откуда у тебя навык? Кто это все тебе предоставлял? Кто давал информацию?» У него таймер стоял на 12:00. Он говорил так: «Я им должен был показать то, что я могу сделать». Вот такие слова от него звучали.

Им – это BYPOL?

Да. Мы уже в дальнейшем уточняли, откуда шли инструкции. Он говорит: «Я с ним не встречался, мне давали инструкции, как делать, что с чем смешивать». В общем, инструктировали. Не так просто это все сделать самому.