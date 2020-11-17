«Я ни дня не пожалел». Один день из жизни участкового милиционера в Гродно

Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси – День участкового инспектора милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднику в 2020 году уже 97 лет. Почти век люди этой профессии помогают жителям в сложных жизненных обстоятельствах и пользуются уважением в обществе. Они – универсальные солдаты: и защитники, и психологи. Даже в свой профессиональный праздник на службе – такая работа. Один день из жизни участкового в репортаже Галины Буро.

Здравствуйте, гражданин Задорин! Как у вас дела? Можно? Веселье не обходилось без толпы гостей, алкогольного и наркотического отрыва. Соседи уже выучили номер участкового инспектора наизусть. А он в свою очередь взял адрес под особый контроль.

У меня никого, у меня тишина полная. Участковый хозяину верит, но чуть позже все же проверит. Участок у Анджея Толочко большой – больше 5 000 жителей – но при этом относительно спокойный. Ведь неблагонадежные лица на карандаше, регулярно профилактические беседы.

– Не злоупотребляет?

– Нет. Так вон, видишь, трезвый, все нормально. Только что немножко непобритый, чуть-чуть.

В борьбе с алкоголиками и дебоширами 50 человек уже отправил на лечение в ЛТП. В этом году разрешил под две сотни материалов по заявлениям граждан и лично раскрыл три преступления по линии уголовного розыска. Приходится выезжать и на хищения, пресекать истязания и угрозы убийства на почве семейно-бытовых конфликтов. Служба действительно и опасна, и трудна.

Анджей Толочко, участковый инспектор милиции ОВД администрации Октябрьского района Гродно:

В один из моментов он просто допился до той степени, что закрылся в квартире с ребенком, женщина тогда звала на помощь. Были считанные секунды, чтобы просто попасть в квартиру. Ребенок на протяжении минут пяти точно кричал о том, что папа не надо, не бей меня. Попав в квартиру с коллегой, как помню, сразу же схватили данного гражданина.

Говорит, добросовестность в делах привили родители. Сам деревенский, родом из семьи аграриев Берестовицкого района. Хотел стать агрономом, даже отучился в вузе, но во время срочной службы во внутренних войсках появилась мечта стать милиционером: так и прошел все звания от рядового до старшего лейтенанта.

Анджей Толочко:

Я ни дня не пожалел, что остался в органах внутренних дел. Вот это самое главное – чтобы люди ценили и знали, что есть к кому обратиться. Что есть кто-то такой, который не даст тебя в обиду.

И ради этого не важно, насколько придется задержаться на работе, будни это или выходные. Тем более, дома надежный тыл – жена врач и двое дошколят-сыновей.

Я сегодня задержусь немножко на работе. Ты деток заберешь, или мне подъехать забрать? Я со старшим Сашкой схожу на выходных, в футбол поиграем немножко. Минутка о личном – и снова за работу. От сюжетов как из приключенческих фильмов до реального, в том числе и бумажного труда.