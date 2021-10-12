«Я не узнала своего сына». Командиры отпустили солдат, чтобы они могли поздравить матерей накануне праздника

Новости Беларуси. Даже самые суровые командиры идут навстречу солдатам, чтобы те поздравили своих мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя матери стартовала в Беларуси. Поддержать традиции бережного отношения к женщине и закрепить семейные устои призваны мероприятия этой тематической недели. Во всех уголках страны проходят чествования, акции, круглые столы и конкурсы.

Возможность обнять любимых женщин, к сожалению, есть не у всех военнослужащих. Служба обязывает защищать родину и в праздничные дни. А вот накануне Дня матери с приятным сюрпризом солдаты 56-го Тильзитского отдельного полка связи отправились к мамам прямо на работу.

Букет цветов, теплые слова, а самое главное – возможность для родных людей наконец увидеть друг друга. Женщинам, чьи сыновья добросовестно служат в армии, вручали и благодарственные письма.

Елена Жуковец, мама военнослужащего:

Я рада за сына, я знаю, что армия воспитывает. Дети дисциплинированные. Я через месяц пришла на присягу – я не узнала своего сына. Он ушел ребенком, а через месяц его уже сделали солдатом.

Артем Жуковец, военнослужащий 56-го Тильзитского отдельного полка связи:

Я считаю, что это очень важно – поздравить свою маму, тем более в такой обстановке. Ты приезжаешь к ней на работу, устраиваешь такой сюрприз. Это очень круто.

Евгений Вальчевский, заместитель начальника полевого узла связи по идеологической работе:

Мы даем возможность в преддверии праздника поздравить, зная, что военнослужащий может нести службу в суточном наряде в этот момент, либо находиться в полевом выходе, либо в какой-нибудь командировке.