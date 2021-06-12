«Я готовил эту песню к детскому «Евровидению». Что рассказывают участники фестиваля в Молодечно?

Новости Беларуси. Второй фестивальный день 12 июня в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник белорусской песни, поэзии и музыки собрал многочисленных гостей.

Богатая на культурные мероприятия программа удовлетворит вкус каждого. Фестивальными локациями стали не только концертные площадки, но и центральная площадь, а также улицы Молодечно. На протяжении дня во всех уголках города звучит музыка разных эпох, культовые спектакли покажут белорусские театры – в афише есть и «Паўлінка». Работают фотозоны и выставки, а также литературная гостиная.

Впечатления о конкурсе. Хочу сказать, сильные конкурсанты, интересные выступления. Можно сесть в концертный зал и просто все послушать и посмотреть.

Я давно слежу за фестивалем песни и поэзии. В этом году я уже в первый раз попробовал себя и как участник конкурса «Молодечно», и как артист выступаю на фестивале. Фестиваль важен тем, что у нас в стране очень много красивых белорусских песен, а про песни забывать нельзя.

Мне очень понравился данный конкурс, так как здесь очень крутая атмосфера, здесь очень хорошие члены жюри. Я готовил эту песню к детскому «Евровидению» и старался сделать очень зажигательную песню, чтобы под нее подпевали. И вот сегодня я очень хотел передать настроение летних каникул. Я считаю, что у меня это очень хорошо получилось.