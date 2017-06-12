«Я думаю, что это судьба»: как инженер и полковник, рожденные в России, обрели дом в Беларуси

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета родом из России, но уже давно своим домом считают Беларусь. Здесь они создали быт и нашли себя в любимом деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженер по образованию стал поэтом и теперь пишет стихи о Беларуси, а полковник по званию, завершив карьеру, занялся, шутка ли, ландшафтным дизайном. Говорят, на все вдохновила наша васильковая земля. «Время не вернешь назад» – так в песне поется известной. А Михаил Ткачев, тот самый 1969-й, когда приехал в Беларусь отматывать бы не стал. Родом из Воронежской области, там и Дон родной, и дом. Приехав по распределению впервые в Минск, решил для себя: здесь останусь, здесь я нужен.

Михаил Ткачев, житель Минска:

Я никогда не чувствовал себя в гостях. Это дом. Инженер по образованию нашел себя в творчестве. Стихи, как хобби, стали смыслом жизни. А история поэтов уже поэту современности – история. У памятника Пушкину – читает свои, о Беларуси стихи. Так сердце говорит, так оно подсказывает. Владимир Морев также родом из России. Ухаживает за своим палисадником. Этот зеленый оазис посреди многоэтажек – гордость для всего микрорайона. Более 250 растений – здесь и привычные белоствольные березы, и экзотическое авокадо, и даже подснежники.