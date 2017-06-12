«Я думаю, что это судьба»: как инженер и полковник, рожденные в России, обрели дом в Беларуси

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета родом из России, но уже давно своим домом считают Беларусь. Здесь они создали быт и нашли себя в любимом деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженер по образованию стал поэтом и теперь пишет стихи о Беларуси, а полковник по званию, завершив карьеру, занялся, шутка ли, ландшафтным дизайном. Говорят, на все вдохновила наша васильковая земля.
«Время не вернешь назад» – так в песне поется известной. А Михаил Ткачев, тот самый 1969-й, когда приехал в Беларусь отматывать бы не стал. Родом из Воронежской области, там и Дон родной, и дом. Приехав по распределению впервые в Минск, решил для себя: здесь останусь, здесь я нужен.
Михаил Ткачев, житель Минска:
Я никогда не чувствовал себя в гостях. Это дом.
Инженер по образованию нашел себя в творчестве. Стихи, как хобби, стали смыслом жизни. А история поэтов уже поэту современности – история. У памятника Пушкину – читает свои, о Беларуси стихи. Так сердце говорит, так оно подсказывает.
Владимир Морев также родом из России. Ухаживает за своим палисадником. Этот зеленый оазис посреди многоэтажек – гордость для всего микрорайона. Более 250 растений – здесь и привычные белоствольные березы, и экзотическое авокадо, и даже подснежники.
Владимир Морев, житель Гродно:
Это вот коралловое дерево. Однажды моя жена ездила в Израиль и оттуда привезла семена.
А все началось 20 лет назад, когда в звании полковника завершил карьеру и уехал в Гродно, на родину жены.
Как человек военный, привычный к делу общему и нужному, не смог наблюдать за тем, как на пустыре земля пустует. И корни тоже здесь, которые зовут, там, с левой стороны в глубине грудной клетки.
Владимир Морев:
Во время Великой Отечественной войны у меня погиб здесь отец. Когда я заканчивал училище, меня мама попросила, чтобы я нашел могилу отца. А потом, когда дальше здесь проходил службу уже в Пружанах, я встретил свою любимую жену. Я думаю, что это судьба!
Писать хотел Михаил Ткачев всегда и не о строе коммунистическом в стране советской: о людях и природе, о самом главном, о жизни настоящей и любви. Вот и у этой ивы в центре Минска, вспоминая малую родину, говорит уже о большой. И том самом таланте, который раскрылся здесь, в Беларуси. Где умеют ценить душу, и отвечает каждая травинка ветру шепотом васильков.
Михаил Ткачев:
Любой дар дается еще во чреве. А Бог наблюдает и говорит: ага ты нашел в себе этот дар.
Они родились и выросли в Советском Союзе. А Беларусь стала их домом. Где у соседа всегда найдется сахар и пакетик чая. Тебе помогут, просто так, потому что ты – человек. Свой…