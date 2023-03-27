«Я делаю для себя». Единый санитарный день в Минске объединил работников столичных предприятий

Новости Беларуси. В Минске прошел единый санитарный день. К нему присоединились работники местных предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Центральном районе поработать на свежем воздухе вышли представители компании по производству бытовой техники и холодильного оборудования. Работники предприятия, вооружившись граблями и метлами, собрали листья и мусор с зеленой зоны на пересечении Тимирязева и Саперов.

Наталья Баранович, рабочий зеленого строительства предприятия: Навести порядок – это всегда приятно. Чтоб было очень красиво в городе. Зимой мы чистим снег, посыпаем реагентами пешеходные дорожки. Весной сгребем лист, собираем мусор, обломанные ветки, метем бортики от песка. Летом у нас прополка.

Екатерина Михалевич, цветовод-овощевод предприятия: Не только для района я это делаю, я делаю для себя. Потому что мне приятнее смотреть на эту территорию.

Игорь Лупсяков, начальник отдела городского хозяйства администрации Центрального района:

Мы оцениваем качество работы их положительно. Они занимаются добровольно. Каждый гражданин может присоединиться к данному мероприятию.

В столице продолжается месяц благоустройства. Каждый район определил свой фронт работы и локации. Сотрудники ЖКХ вместе с жителями высадят декоративные композиции, деревья и кустарники, разобьют цветники, благоустроят дворы и детские площадки. Результат первых субботников уже могут оценить минчане.