Я даже не ходила в храмы и до 40 лет была некрещёная. О пути к Богу рассказала белорусская монахиня
Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как вы решились вообще пойти в монастырь, что сподвигло?
Марфа, 18 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:
В общем-то, я никогда не думала о монастыре. Я даже не знала, что в Минске существует монастырь, где он находится. Мыслей этих никогда не было. Как-то так получилось, что в храмы я даже не ходила и была до 40 лет некрещеная. Отпраздновала я свой праздник, 40 лет – юбилей, гости, сотрудники с моей работы. Потом, когда я на следующий день ехала на работу, стою на остановке, и вдруг у меня в голове мысль: «Крестись». Думаю: «Я же действительно некрещеная». Это слово «крестись» у меня так запало в сердце, что я уже больше ничего не могла делать и думать. Я приняла крещение. После этого крещения я вдруг решила, такая мысль пришла, что мама умерла, а у нее день рождения – надо пойти поставить свечку в храм. Первый раз я пришла в храм, чтобы поставить свечку, в храм Петра и Павла – наш собор православный. В этом соборе утром рано – отпросилась с работы, сказала: «Я ненамного задержусь» – пришла, поставила свечку.
Марфа:
Захожу в храм, а в храме два священника стоят – как я теперь понимаю, это исповедь была у них. И совсем мало людей, пара человек перед ними. Один священник, такой высокий, худой, молодой, другой – постарше, полненький, низкого роста. Я стою и думаю: «Если мне пойти к священнику, то, наверное, я пойду к этому – молодому, интересному». Передо мной люди расходятся, и я остаюсь одна, тот священник молодой занят, а этот свободный смотрит на меня. Уже неудобно. Что делать? Не отвернешься, не уйдешь никуда. Я иду к этому священнику и вдруг ему рассказываю о том, как мне пришлось тяжело и как я пережила, когда умирала моя мама. Я заплакала, он мне говорит: «Надо идти причаститься». Что это такое? Я не знаю, что это такое причаститься. В храме люди стоят, подходят к какой-то чаше. Я пошла причастилась. Я даже не знала, что это надо делать натощак – утром позавтракала, шла на работу. Это был первый мой такой приход в храм. Потом я уже начала ходить в этот храм Петра и Павла.
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