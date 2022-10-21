Я даже не ходила в храмы и до 40 лет была некрещёная. О пути к Богу рассказала белорусская монахиня

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как вы решились вообще пойти в монастырь, что сподвигло?

Марфа, 18 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:

В общем-то, я никогда не думала о монастыре. Я даже не знала, что в Минске существует монастырь, где он находится. Мыслей этих никогда не было. Как-то так получилось, что в храмы я даже не ходила и была до 40 лет некрещеная. Отпраздновала я свой праздник, 40 лет – юбилей, гости, сотрудники с моей работы. Потом, когда я на следующий день ехала на работу, стою на остановке, и вдруг у меня в голове мысль: «Крестись». Думаю: «Я же действительно некрещеная». Это слово «крестись» у меня так запало в сердце, что я уже больше ничего не могла делать и думать. Я приняла крещение. После этого крещения я вдруг решила, такая мысль пришла, что мама умерла, а у нее день рождения – надо пойти поставить свечку в храм. Первый раз я пришла в храм, чтобы поставить свечку, в храм Петра и Павла – наш собор православный. В этом соборе утром рано – отпросилась с работы, сказала: «Я ненамного задержусь» – пришла, поставила свечку.