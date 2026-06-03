XXIX Петербургский международный экономический форум стартует 3 июня – кто представит Беларусь?

Развитию белорусско-российского сотрудничества посвятят специальную панельную дискуссию на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Ее главная тема – «Союзное государство: время быть первыми», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От нашей страны в обсуждении примут участие посол в России Юрий Селиверстов, председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник, руководитель Госстандарта Елена Моргунова и другие официальные лица.

Форум начинает работу сегодня, 3 июня, и уже собрал в северной столице России более 20 тысяч участников из 130 стран. Среди них – главы крупнейших интеграционных объединений, региональных и международных организаций, с которыми тесно сотрудничает Беларусь. Деловая программа форума максимально насыщенна: пройдут встречи в форматах ШОС и БРИКС, сессии малого и среднего бизнеса, а также экспертные секции по креативным индустриям, лекарственной безопасности и молодежным проектам.