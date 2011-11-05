XVIII Международный кинофестиваль «Лістапад» стартовал в Минске

Новости Беларуси, Минск. Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце Республики. В этом году в программе фестиваля – более сотни кинокартин. Как всегда, в списке почетных гостей актеры и режиссеры с мировыми именами. Оценивать фильмы тоже будет не менее компетентное жюри.

В свете софитов ноябрьским вечером – элита международного кинематографа. Что ни имя, то заслуженный или Народный. Всего – более 130 приглашенных гостей. Любители кино и просто зрители у красной дорожки встречают своих кумиров.

Среди участников – те, кто всегда на виду, и те, кто остается за кадром. К примеру, в Минск приехал звукорежиссер «Стиляг» Сергей Чупров. Или Кахи Кавсадзе – знаменитый Абдула из «Белого солнца пустыни».

Кахи Кавсадзе, Народный артист Грузинской ССР:

Мне кажется, что люди должны жить в режиме фестиваля, потому что во время фестиваля много любви, а где много любви, там хорошо. Люди всегда стремятся туда, где хорошо. Давайте будем жить в режиме фестиваля.

Зарубежные гости, попав, что называется, с корабля на бал, отмечают, что фестиваль с годами становится все масштабнее.

В этом году «Лістапад» получил новый статус, который через два года позволит ему встать в один ряд с мировыми кинофорумами.

Юрий Волошин, журналист (Украина):

Я думаю, что это большое событие, потому что кино мировое, и раз Беларусь проводит международный фестиваль, значит она вошла в международное киносообщество.

Естественно, я уже не на первом «Лістападзе», и вижу, что фестиваль с каждым годом становится лучше, интереснее.

В этом году программа форума обещает удивить. Исторические фильмы, мелодрамы, экспериментальные картины, комедии, психологические драмы. Белорусов ожидает более 120 сеансов в шести кинотеатрах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины XVIII «Лістапада» заставят зрителей думать и размышлять.

Геннадий Давыдько, председатель кинофестиваля «Лiстапад-2011»:

Это элитные картины. Может, это слово кого-то и раздражает. Скажу так: это не тот киношный поп-корн, который часто идет, в том числе и по нашим телеканалам.

Впервые свои работы на суд зрителя представят режиссеры из Южной Кореи и Бразилии.

Большинство лент уже имеют награды мировых кинофорумов. К примеру, фильм Андрея Звягинцева «Елена» на Каннском фестивале удостоился специального приза жюри. Эта картина и открыла нынешний «Лістапад».

Сергей Журавель, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это такой фестиваль, где представлены практически все направления кинематографа. И это мне нравится. Каждый зритель и профессионал может найти здесь для себя что-то интересное.

В этом году решать судьбу картин будет шесть коллегий жюри: почти три десятка кинокритиков, актеров и продюсеров из разных стран.

Инга Стрелкова-Оболдина, заслуженная артистка Российской Федерации:

Здесь такое адекватное жюри, у меня такие замечательные коллеги, что, я думаю, все будет по-честному, а в связи с этим легко. То есть что возьмет за душу, то, наверное, и победит.

Конкуренция за звание лучшего фильма фестиваля обещает быть жесткой. В прошлом году гран-при «Лістапада» получила картина «Счастье мое» российского режиссера Сергея Лозницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для кого счастливым станет нынешний фестиваль, любители кино узнают ровно через неделю.