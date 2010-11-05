XVII Минский международный кинофестиваль «Лістапад» торжественно открылся в Минске

В этом году он пройдет в абсолютно другом формате. У него новый председатель, новая компания и новая концепция. Лучшую картину в этот раз назовут не зрители, а профессиональное жюри. Нынешний фестиваль собрал рекордное число звезд. Гости – из 50 стран мира. В их числе Орнелла Мути, Эмир Кустурица, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко.

Впервые «Лістапад» начался с красной ковровой дорожки. Ее расстелили прямо у входа во Дворец республики. Дамы – в вечерних платьях, кавалеры – в смокингах. Даже дождь не смог подмочить репутацию главного киносмотра страны. Персоны под зонтиками не прячутся, а вольготно прогуливаются, раздавая автографы.

Желающих заполучить их, немало. Участники фестиваля расписываются на дисках, плакатах. В продажу на открытие и закрытие XVII кинофестиваля поступило более 1000 билетов. Интерес к кинофоруму подогревают не столько картины, сколько кинозвезды. Орнелла Мути, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Эмир Кустурица, Француа Озон. Всего же в «Лістападе» примут участие около 80 зарубежных и около сотни белорусских гостей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для посетителей будет немало сюрпризов. В программе открытия – хореографические номера, ансамбль Белгосфилармонии «Классик-авангард», выступление вокальной группы «Чистый голос», а также дуэт Вахтанга Кикабидзе с землячкой Нани Брегвадзе. Сам же фестиваль откроет Орнелла Мути. Она, кстати, проведет в Минске всего сутки.

Александр Стриженов, режиссер (Россия):

В Минске замечательная производственная база. Постоянно снимается кино, совместное и российское. Я бы с удовольствием примкнул к своим коллегам, которые приезжают в Беларусь по делу, а не просто отдохнуть.

Главной фестивальной площадкой станет Дом кино. Там покажут ленты основного конкурса. Внеконкурсные – в кинотеатрах «Победа» и «Беларусь». Для документалистики выбрали кинокомплекс «Центр видео». Как и в предыдущие годы, кинематографический форум выйдет за пределы белорусской столицы: фильмы увидят во всех областях Беларуси. Кстати, в этом году на фестивале впервые сделали ставку на арт-хаус.

Геннадий Давыдько, председатель кинофестиваля «Лістапад-2010»:

Что касается современного зрителя, то он уже видел все. Интернет и телевидение все показывает. А вот такую эксклюзивную духовную пищу по телевизору редко показывают. Тем более в прайм-тайм. Вот в этом аромат, в этом прелесть фестиваля. Он эксклюзивен.

А сразу после церемонии открытия «Лістапада» пройдет премьерный показ фильма «Брестская крепость». Этот совместный белорусско-российский проект откроет XVII кинофорум, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».