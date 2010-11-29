«Wikileaks»: Российские спецслужбы используют криминальные структуры в своих интересах

В мире разгорается грандиозный скандал, в центре которого правительство США. Очередную информационную бомбу взорвал интернет-ресурс «Wikileaks», передав ведущим мировым изданиям конфиденциальную переписку американского дипкорпуса. Всего предано огласке 250 тысяч секретных документов.

Из опубликованного следует, что американские дипломаты получали инструкции шпионить за руководством ООН. А британские авиабазы якобы использовались ЦРУ для тайной транспортировки подозреваемых в терроризме.

Также согласно донесениям, российские спецслужбы подозреваются в использовании криминальных структур в своих интересах. Помимо этого в документах содержатся и психологические портреты лидеров многих европейских стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зачастую эти характеристики не совсем корректны.

Эксперты опасаются, что после публикации отношения США с другими державами серьезно осложнятся.