Взрывы в московском метро могут увеличить число противников полной отмены смертной казни в Беларуси

Такое мнение прозвучало сегодня в Палате представителей, где на заседании рабочей группы обсуждался этот вопрос. Как отметили специалисты, число смертных приговоров сократилось в 23 раза. В прошлом году к исключительной мере наказания были приговорены 2 преступника: серийный убийца пожилых женщин в Дрогичинском районе и убийца инкассатора и водителя в Солигорском районе.

Вот они всей семьей на отдыхе летом, зимой у бабушки в гостях. Всего несколько фотографий — бесценная память о трагически погибшем отце и муже. Трагедия произошла в конце февраля прошлого года в Солигорском районе.

Между конторой предприятий и фермой всего три километра. Но это дорога стала роковой для водителя и экономиста. В тот день они везли зарплату. Трое преступников ради добычи в несколько миллионов устроили засаду и жестоко расправились с сотрудниками.

Петр Гайкевич, председатель сельхозпредприятия «Большевик-Агро»:

Остановили машину с помощью досок с гвоздями на дороге. Заставили выйти из машины, вывели и выстрелили в голову и одному, и второму.

Трое детей лишились матери, а дочь — отца. А преступники беззаботно покупали наркотики, бытовую технику. Суд вынес суровый приговор.13 лет лишения свободы водителю, подвозившему злоумышленников. Пожизненное — соучастнику преступления. Исключительная мера наказания тому, кто нажал на курок.

Валентина Зубец, жена погибшего:

Я считаю, смертная казнь — это правильное наказание для него. Он не имел право поднять руку на человека. И тем более из-за каких-то денег.

Александра Зубец, дочь погибшего:

Я не могу простить человека, который лишил меня отца.

Небольшие деревеньки Брестского района до сих пор живут в страхе. Судебно-медицинская экспертиза установила: пенсионерку задушили. Признательные показания подозреваемых шокировали масштабом и цинизмом содеянного. Оказалось, что за ними тянется целый шлейф подобных убийств. В этом печальном списке — пять деревень Дрогичинского района и шесть одиноко проживавших престарелых женщин. Сначала преступники помогали пенсионеркам по хозяйству. А затем, узнав все подробности, где хранят бабушки нажитое имущество, жестоко убивали. Суровый вердикт — смертная казнь для одного из убийц и пожизненное заключение для другого — не был неожиданностью.

Юлия Мелех, внучка погибшей:

Этим извергам надо давать максимальное наказание, чтобы они получили по заслугам своим.

Сегодня смертная казнь применяется в 25 странах мира. Право на жизнь исключительной мере наказания в нашей стране дали на Референдуме в 1996 году. Более 80% белорусов высказались за сохранение смертной казни в качестве высшей меры наказания.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Смертные приговоры выносятся в крайне редких случаях. Как правило, это за умышленное убийство, которое отличается особой жестокостью, за лишение жизни нескольких человек.

По последним данным проведённого социологического опроса почти 80% населения страны не поддерживает отмену смертной казни, 7 % предлагают ввести мораторий, временный запрет. И только 4,5% считают, что ее нужно отменить. Сторонники сохранения смертной казни уверены, что наличие высшей меры наказания сдерживает преступность. В пользу этого мнения говорят и факты из жизни. В связи с последними терактами в московском метро намерения отказаться от моратория высказала Россия. Сейм Латвии до сих пор не ратифицировал 13-й протокол Европейской Конвенции по защите прав человека, который предусматривает отмену смертной казни. Белорусские парламентарии изучают опыт и криминогенную обстановку стран, где не применяется высшая мера наказания. В ближайшее время в Беларуси эта тема будет обсуждаться с международными экспертами.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству и судебно-правовым вопросам, руководитель парламентской рабочей группы:

Для окончательного решения вопроса должна учитываться политическая воля, международные стандарты и мнение общества. Ни в коем случае мнение ПАСЕ. Мы решаем этот вопрос для своей страны и народа Беларуси.

По давней семейной традиции Саша с мамой вечером пьют чай. И по традиции они наливают три кружки. А погибшей экономисту СПК «Большевик -Агро», матери троих детей, сегодня исполнилось бы 40 лет.