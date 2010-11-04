Взрыв в Пинске: Александр Лукашенко подписал указ о помощи семьям погибших и пострадавшим во время взрыва

Указом предусматривается выплатить: 1500 базовых величин (Br52,5 млн) - одному из членов семьи или близких родственников погибшего (умершего); 600 базовых величин (Br21 млн) - людям, получившим тяжкие телесные повреждения; 300 базовых величин (Br10,5 млн) - людям, получившим менее тяжкие телесные повреждения.



Брестским облисполкомом будет создана комиссия, которая определит размер компенсации исходя из степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими людьми. Все выплаты пострадавшим будут осуществлены за счет средств резервного фонда президента Республики Беларусь.

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