Взрыв в Пинске: 3 и 4 ноября в Брестской области объявлен траур

Выражая скорбь по гражданам Республики Беларусь, погибшим в результате взрыва и возгорания в цехе фабрики в Пинске, соболезнуя их родным и близким, председатель облисполкома Константин Сумар подписал распоряжение об объявлении в Брестской области 3 и 4 ноября 2010 г. днями скорби.

В дни скорби на всей территории области будут приспущены Государственные флаги Республики Беларусь и флаги административно-территориальных единиц области. 3 и 4 ноября учреждениями культуры и региональными телерадиокомпаниями области будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Тем временем идет расследование причин аварии. По распоряжению Государственного секретаря Совета Безопасности РБ Леонида Мальцева приступила к работе комиссия, которая будет расследовать причины возникновения пожара на СООО «Пинскдрев – ДСП». Результаты расследования будут доложены Совету Безопасности РБ 15 ноября.

Предыдущую неделю расследованием уголовного дела занималась прокуратура Брестской области, а с 1 ноября все материалы переданы в Генеральную прокуратуру РБ, которая продолжит расследование.

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