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Взрыв в минском метро. Генпрокуратура предостерегает всех, кто использует трагические события в спекулятивных целях

12 апреля 2011 11:54
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Генпрокуратура Беларуси распространила заявление, в котором  говорится, что «О ходе расследования общественность будет постоянно информироваться». Правоохранительные органы будут признательны гражданам за любую помощь в раскрытии данного преступления? сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вместе с тем, в некоторых средствах массовой информации, в том числе электронных, появились безответственные публикации клеветнического характера, различного рода измышления, дискредитирующие белорусское государство и общество. Генеральная прокуратура предостерегает всех, кто использует трагические события в спекулятивных целях о недопустимости таких действий и возможной строгой юридической ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Граждан, которым известна какая-либо информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, установления и розыска лиц, причастных к организации и исполнению взрыва, правоохранители просят обращаться по телефонам доверия в КГБ  219-92-99 либо в милицию.

Взрыв прогремел на станции "Октябрьская" в  вечерний час пик в 17.55. По последним данным,  12 человек погибли, 195 получили ранения, 151 находятся в больнице. Из них – 40 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших  трое граждан России.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь
Хотел бы я любителей подобных проявлений предупредить со всей серьезностью вплоть до уголовной ответственности. Если кто-то хочет на костях, если можно так выразиться, наших с вами граждан пиарить и создавать какие-то ситуации, могу сказать только одно, мы все это тщательно отслеживаем. Отслеживаем не только эти лживые вбросы, связанные с проявлениями актов терроризма, но и другие комментарии в средствах массовой информации.

# общество # происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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