Прямой эфир

Взрослые испытания для юных армейцев: борисовские школьники стали лучшими в спортивно-патриотической игре «Зарничка»

18 июня 2017 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школьники из Борисова победили в спортивно-патриотической игре «Зарничка». Участие в отборочных этапах приняли октябрьские дружины из всех регионов страны – всего более 30 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале оказались только семь команд. Серьезные испытания пришлось пройти каждому. Участники пробирались через болото, искали и обезвреживали снаряды, расшифровывали секретные пакеты. Было место и творчеству. Например, команды инсценировали военную песню.

Взрослые испытания для юных армейцев: борисовские школьники стали лучшими в спортивно-патриотической игре «Зарничка»-1

Александр Гура, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Современная молодежь сегодня хорошо понимает, что у нее есть что защищать. Это более 30 тысяч маленьких граждан своей замечательной страны. Кстати, один из конкурсов «Зарнички» так и называется – «Маленькие граждане своей страны». Так вот участие в «Зарничке» – это уже поступок.

Финальные состязания прошли на базе 72-ого учебного центра подготовки прапорщиков и офицерского состава. Так что несмотря на юный возраст участников, все было по-боевому четко.

# общество # Дети # Александр Гура

Другие новости рубрики

Все новости
Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону
17 июня 2017 18:40

Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону

«Однозначно сделали белорусы на «Беларусах» рекорд, когда тракторы встали на задние колеса»
17 июня 2017 18:21

«Однозначно сделали белорусы на «Беларусах» рекорд, когда тракторы встали на задние колеса»

«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею
17 июня 2017 18:16

«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею