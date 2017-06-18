Взрослые испытания для юных армейцев: борисовские школьники стали лучшими в спортивно-патриотической игре «Зарничка»

Новости Беларуси. Школьники из Борисова победили в спортивно-патриотической игре «Зарничка». Участие в отборочных этапах приняли октябрьские дружины из всех регионов страны – всего более 30 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале оказались только семь команд. Серьезные испытания пришлось пройти каждому. Участники пробирались через болото, искали и обезвреживали снаряды, расшифровывали секретные пакеты. Было место и творчеству. Например, команды инсценировали военную песню.