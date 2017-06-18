Взрослые испытания для юных армейцев: борисовские школьники стали лучшими в спортивно-патриотической игре «Зарничка»

Новости Беларуси. Школьники из Борисова победили в спортивно-патриотической игре «Зарничка». Участие в отборочных этапах приняли октябрьские дружины из всех регионов страны – всего более 30 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В финале оказались только семь команд. Серьезные испытания пришлось пройти каждому. Участники пробирались через болото, искали и обезвреживали снаряды, расшифровывали секретные пакеты. Было место и творчеству. Например, команды инсценировали военную песню.
Александр Гура, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Современная молодежь сегодня хорошо понимает, что у нее есть что защищать. Это более 30 тысяч маленьких граждан своей замечательной страны. Кстати, один из конкурсов «Зарнички» так и называется – «Маленькие граждане своей страны». Так вот участие в «Зарничке» – это уже поступок.
Финальные состязания прошли на базе 72-ого учебного центра подготовки прапорщиков и офицерского состава. Так что несмотря на юный возраст участников, все было по-боевому четко.