Взрослые готовятся к сезону детских каникул

Более пятисот пришкольных лагерей откроют свои двери нынешним летом для столичных школьников. Подготовка к началу первой смены в самом разгаре.

Для завуча по воспитательной работе гимназии №50 Натальи Гуринович последние дни учебного года - самые напряженные. На носу выпускные экзамены у старшеклассников, а с 28 мая на базе школы начинают работать сразу два пришкольных лагеря - оздоровительный и профильный. Отдыхать будут сразу сто сорок ребятишек. Педагоги уже начали приводить в порядок спальные и игровые помещения, продумали культурную программу. Говорят - детям скучать не придется.

В этом году на базе столичных учреждений образования начнут работу более пятисот пришкольных лагерей. В них отдохнут свыше двадцати четырех тысяч школьников. Еще несколько тысяч уедут в профильные лагеря. Они будут работать по нескольким направлениям: для одаренных детей, для детей с ослабленным здоровьем и для "трудных"подростков.

Обустроят педагоги и девять палаточных лагерей. Эта форма отдыха, говорят специалисты, становиться у детей особенно популярной. Что касается загородных баз, то их нынче откроется только 36. Материально-техническая база еще девяти лагерей не соответствует требованиям городских санитарных служб. Председатель Мингорисполкома потребовал реанимировать эти загородные базы отдыха. И готов выслушать конкретные предложения по финансированию восстановительных работ. Всего же за лето планируется оздоровить более 70 тысяч столичных школьников.

Тем временем, пригородные зоны отдыха не готовы принять посетителей. Таково мнение санитарных служб столицы. Оборудование требует покраски, подъездные пути - ремонта. Нет обустроенных парковок и спортивных площадок. Городские власти потребовали в ближайшие дни исправить ситуацию. Они намерены наказать тех, кто не придал этому вопросу должного внимания.