Взаимоотношения между воинами-интернационалистами и афганцами укрепляются

Директор Благотворительного Фонда "Память Афгана" полковник запаса Александр Метла и председатель международного общественного объединения Афганской общины "Землячество и беженцы" Джоя Хайдар подписали 26 октября договор о взаимном сотрудничестве и помощи. Эти общественные организации многое связывает. В первую очередь десятилетняя война в Афганистане и борьба с международным терроризмом. После развала СССР и вывода советских войск многие коренные жители, воевавшие вместе с воинами-интернационалистами, были вынуждены покинуть Родину. Беларусь в числе тех стран, которые приняли эмигрантов и помогли им. После подписания договора общение между воинами-интернационалистами и афганцами станет еще теснее.