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Взаимодействие СМИ и представителей власти обсудили в Гомеле

22 августа 2024 14:24
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О том, как завоевать доверие слушателя и зрителя, простым языком объяснять сложные темы и оставаться источником проверенной информации, говорили на встрече с коллективом телерадиокомпании «Гомель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие СМИ и представителей власти обсудили в Гомеле-2

Направления для развития информационной и экономической повестки на встрече обозначил помощник Президента – инспектор по Гомельской области. Как подчеркнул Юрий Горлов, требования к медиасфере сейчас серьезные, нужно работать так, чтобы выходить в плюс. И речь идет не только о финансовой составляющей. Завоевать доверие слушателя и зрителя – главная задача журналиста, особенно накануне электоральной кампании.

Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Как сказал глава государства, мы все сдаем экзамен перед нашим народом. И наше телевидение тоже. Мы должны еще раз посмотреть, оглянуться назад и сделать выводы, что мы сделали за этот период, чтобы людям показать. Потому что далеко не все знают о достижениях нашей страны за этот период.

Взаимодействие СМИ и представителей власти обсудили в Гомеле-4
# Государственная политика

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