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Выявлены нарушения при проведении проверок работы риэлтерских фирм

29 августа 2007 09:07
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Скидки студентам при подборе и найме жилья рекомендует предоставлять Министерство юстиции Беларуси риэлтерским организациям.

Это связано с наличием нарушений в работе риэлтерских фирм. Одно из нарушений - отказ сотрудника, поместившего рекламное объявление либо работающего по договору, назвать свою фамилию и должность по просьбе клиента. Это грубейшее нарушение Правил профессиональной этики.

При работе с потребителем специалист по риэлтерской деятельности обязан предъявить идентификационную пластиковую карточку. А риэлтерские организации на информационной доске для потребителя, наряду с иной информацией, должны размещать список обладателей таких карточек с обязательным пояснением, что её наличие дает право работы с клиентом.

# общество

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