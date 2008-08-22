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Выявлены многочисленные нарушения в распоряжении недвижимостью в организациях Минторга, Минобразования и концерна "Беллегпром"

22 августа 2008 13:50
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В каждом пятом из проверенных комитетом госконтроля учреждении есть объекты, которые никак не используются. Установлены факты заключения договоров аренды без согласия вышестоящих органов. Также выявлены случаи не перечисления в республиканский бюджет средств, полученных за аренду. На сегодняшний день задолженность перед республикой этих организаций – 1 миллиард 700 миллионов рублей и почти 500 тысяч евро. За допущенные нарушения 44 юридических и должностных лица уже привлечены к административной ответственности.
# общество # Беллегпром

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