Выявлены многочисленные нарушения в распоряжении недвижимостью в организациях Минторга, Минобразования и концерна "Беллегпром"

В каждом пятом из проверенных комитетом госконтроля учреждении есть объекты, которые никак не используются. Установлены факты заключения договоров аренды без согласия вышестоящих органов. Также выявлены случаи не перечисления в республиканский бюджет средств, полученных за аренду. На сегодняшний день задолженность перед республикой этих организаций – 1 миллиард 700 миллионов рублей и почти 500 тысяч евро. За допущенные нарушения 44 юридических и должностных лица уже привлечены к административной ответственности.