Прямой эфир

Выявіць патрэбы людзей і дапамагчы ім – галоўная задача ідэалагічных работнікаў

17 февраля 2010 21:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такую думку выказала першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Наталя Пяткевіч на адмысловым семінары ў Слуцку.Удзел у мерапрыемстве прынялі супрацоўнікі ідэалагічных службаў устаноў і арганізацый Міншчыны. На сустрэчы абмяркоўвалі работу ідэолагаў, дзяліліся прапановамі па яе ўдасканаленні. Наталля Пяткевіч адзначыла, што эфект у гэтай працы залежыць ад людзей, якія яе выконваюць. Калі супрацоўнік «гарыць» і зацікаўлены данесці інфармацыю, то і вынік – адпаведны.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 февраля 2010 20:09

Верховный суд оставил в силе приговор бывшего главаря преступной группировки – 17 лет лишения свободы

17 февраля 2010 19:58

В Беларуси запущен первый в республике сервис для онлайн покупки авиабилетов

17 февраля 2010 19:57

С одной из самых опасных инфекций на планете учились бороться в Гродненской области