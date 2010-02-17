Выявіць патрэбы людзей і дапамагчы ім – галоўная задача ідэалагічных работнікаў

Такую думку выказала першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Наталя Пяткевіч на адмысловым семінары ў Слуцку.Удзел у мерапрыемстве прынялі супрацоўнікі ідэалагічных службаў устаноў і арганізацый Міншчыны. На сустрэчы абмяркоўвалі работу ідэолагаў, дзяліліся прапановамі па яе ўдасканаленні. Наталля Пяткевіч адзначыла, што эфект у гэтай працы залежыць ад людзей, якія яе выконваюць. Калі супрацоўнік «гарыць» і зацікаўлены данесці інфармацыю, то і вынік – адпаведны.