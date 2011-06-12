Вывоз продуктов и товаров из Беларуси в Россию ничем не ограничен

Нормы вывоза продовольственных и запрет на вывоз ряда других потребительских товаров введены сегодня в Беларуси. В соответствии с постановлением Правительства, превышение норм допускается при условии уплаты специального сбора - в размере двукратной средней цены товаров.

Вывезти за рубеж можно не более двух килограммов мяса, сахара, муки и сыра, одного килограмма масла, две пачки табачных изделий и 5 банок консервов. Также установлено ограничение на продажу автомобильного топлива на заправках - не более 200-от литров на одно грузовое транспортное средство.

Вовсе запрещены к вывозу белорусские холодильники, газовые плиты, цемент, крупа и макароны.

Оплачивать специальный сбор будут как иностранцы, так и наши граждане в белорусских рублях или иностранной валюте по курсу Нацбанка. Реквизиты Министерства финансов будут размещены на всех пунктах пропуска. Запрета и ограничений на вывоз товаров в Россию и Казахстан — нет.