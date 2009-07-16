Выставки в музее под открытым небом в праздничном Гродно

Город традиционно празднует 16 июля День города, а в этом году и 65-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Однодневный музей, посвященный истории Гродно и его освобождению в 1944 году, разместится в Швейцарской долине, в русле реки Городничанки. За его создание взялись сотрудники городской центральной библиотечной системы, отделы образования районов города, а также народный клуб коллекционеров «Скарабея».

Под открытым небом в зеленой зоне будут выставлены предметы военных лет: каска, телефонный аппарат, планшетка, медали, а также старые значки с изображениями Гродно, фотографии как военного, так и царского периода, среди которых фото Гродно в день освобождения 16 июля 1944 года.

В военной палатке разместится выставка моделей самолетов, сделанных руками детей. Под открытым небом расположится также книжная выставка, посвященная истории освободительного движения в годы войны. Здесь будут представлены документалистика, военная поэзия, альбомы художников, книги о военном Гродно, партизанском движении и другие.

Организаторы музея под открытым небом подготовили для гродненцев также увлекательную программу. Зрители примут участие в военных конкурсах, играх, викторинах. Здесь же будут звучать песни военных лет, причем как под караоке, так и в сопровождении баяниста. Кстати, песни можно будет выучить прямо на месте. Свое искусство продемонстрируют дети из кружка оригами: символические бумажные кораблики будут торжественно спущены на воду Городничанки, сообщает БЕЛТА.