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Выставка-ярмарка товаров легкой промышленности открылась в Минске

06 октября 2009 11:39
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В четырехдневных оптовых торгах участвуют более двухсот пятидесяти предприятий.

Помимо белорусов, свои стенды развернули гости из России, Украины, Латвии, Эстонии, Турции и Южной Кореи.

В рамках выставки пройдут семинары, круглые столы и презентации, а так же состоятся показы коллекций одежды и многочисленные конкурсы. Такая ярмарка проводится ежегодно.

- В концерне «Легпром» ведется большое переоснащение. Мы закупаем новое современное оборудование. Переоснащаются новые современные подотрасли: текстильная трикотажная, кожевенная, швейная. Я думаю скоро мы существенно усилим позиции наших предприятий на рынке, - сказал Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром».

# Экономика # общество

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