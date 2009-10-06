Выставка-ярмарка товаров легкой промышленности открылась в Минске

В четырехдневных оптовых торгах участвуют более двухсот пятидесяти предприятий.

Помимо белорусов, свои стенды развернули гости из России, Украины, Латвии, Эстонии, Турции и Южной Кореи.

В рамках выставки пройдут семинары, круглые столы и презентации, а так же состоятся показы коллекций одежды и многочисленные конкурсы. Такая ярмарка проводится ежегодно.

- В концерне «Легпром» ведется большое переоснащение. Мы закупаем новое современное оборудование. Переоснащаются новые современные подотрасли: текстильная трикотажная, кожевенная, швейная. Я думаю скоро мы существенно усилим позиции наших предприятий на рынке, - сказал Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром».