Выставка «Вербный кирмаш» в Минске

Подобные духовно-просветительские ярмарки проводятся в Минске традиционно каждый год.

Помимо икон и церковной утвари, все желающие могут купить сувениры и поделки к празднику Пасхи, писаные маслом картины, фильмы о христианстве и освещенные ветви вербы. Выставка проходит по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета и будет работать до следующих выходных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виниамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии:

Оно важно само по себе, так как является подготовительным моментом к празднику вербного воскресенья и, в последствии, праздника Пасха. Конечно, каждому необходимо что-то приобрести, подарки к этому празднику близким, знакомым своим. Очень важно создать какое-то внутреннее духовное настроение, соответствующее величию этого праздника.