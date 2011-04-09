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Выставка «Вербный кирмаш» в Минске

09 апреля 2011 14:29
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Подобные духовно-просветительские ярмарки проводятся в Минске традиционно каждый год.

Помимо икон и церковной утвари, все желающие могут купить сувениры и поделки к празднику Пасхи, писаные маслом картины, фильмы о христианстве и освещенные ветви вербы. Выставка проходит по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета и будет работать до следующих выходных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виниамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии:
Оно важно само по себе, так как является подготовительным моментом к празднику вербного воскресенья и, в последствии, праздника Пасха. Конечно, каждому необходимо что-то приобрести, подарки к этому празднику близким, знакомым своим. Очень важно создать какое-то внутреннее духовное настроение, соответствующее величию этого праздника.

# общество # Выставки # Религия # Фотофакт

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