Выставка уникального китайского фарфора открылась в Национальном художественном музее Беларуси

Выставка посвящена открывшимся дням культуры Поднебесной в Беларуси. В коллекции – более сотни изделий, некоторые датируются XV веком.

От этого флакончика для благовоний пахнет стариной. Изделие XV века – самое преклонное в коллекции. Покрыто модной для того времени зеленой глазурью, которая имитирует священный восточный камень нефрит.

А этот экспонат давит не столько авторитетом, сколько весом. Эксклюзивная печать. Такие, в основном, на свитках ставили цензоры.

Наталья Щукина, научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси:

Легенда гласит о том, что если карп, выпрыгивая из воды, пересечет по воздуху пороги дракона, он превратится в дракона. В Китае это становится символом карьерного роста.

Свой фарфор китайцы называют белым золотом. Дело в том, что технология изготовления настолько кропотлива, что некоторые экземпляры превышают стоимость раритетных украшений. Но в отличие от драгоценного металла у фарфора – музыкальная душа. Звук, который он издает при прикосновении, напоминает звук китайского древнего инструмента цина. Неудивительно, что посетителям запрещено дышать на шедевры.

Впрочем, эти две чашечки в буквальном смысле может сдуть. Черепок настолько тонкий, что даже изнутри виден внешний рисунок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но особый интерес у посетителей вызывает этот сервиз.

На каждом предмете – иероглифы – «Товарищу Сталину на 70-летие».

Нина Можейко, студентка исторического факультета БГУ:

Я, как будущий историк, имею возможность заглянуть на страницы истории здесь, и благодаря этому сервизу изучать историю по каким-то артефактам.

Всего в коллекции Национального художественного музея Беларуси около 120 уникальных изделий китайской керамики и фарфора. И, несмотря на то, что Восток – дело тонкое, коллекцию экспонатов здесь планируют расширить.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Мы сумесна з Міністэрствам культуры вырашаем пытанне аб закупцы, напрыклад, японскай графікі. Калі ёсць магчымасць набыць, прычым набыць танна, такія творы, то іх трэба набываць.

Реализовать планы в том числе помогут и эти статуэтки.

Перед ними китайцы совершают ритуалы. Причем у каждой фигурки своя задача. Одни отвечают за успех, другие – за здоровье. Вместе – за счастливую жизнь.