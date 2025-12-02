Выставка строительных материалов XIX – первой половины XX века открылась в Гомеле

Узнать о технологиях возведения зданий и познакомиться с традициями зодчества. В Гомеле открылась выставка строительных материалов XIX-первой половины XX века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция презентует период интенсивного архитектурного и промышленного развития Гомельского края. В коллекции – предметы из музейных фондов и архивные документы, фотографии построек. Представлено большое разнообразие кирпича, керамической плитки и черепицы, а также рабочие инструменты.

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля: Мы разобрали нашу коллекцию, структуризировали, каталогизировали и все показали для посетителей, для гомельчан, гостей города. Проводили комплексное исследование. Это работа с фондами и работа с материалами музеев.

Дарья Зыкова, младший научный сотрудник художественного отдела музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Мы работали в Гомельском областном архиве, и они даже предоставили нам несколько дел для того, чтобы мы могли людям продемонстрировать более подробно, как выглядели планы сооружений. Мы решили показать здесь самые разные элементы, в том числе это кирпич и строительный, кирпич печной и клинкерный.

Посетители также смогут узнать, какие материалы применялись при возведении имения Паскевичей, из чего построены Хальчанский дворец и церковь в Пиревичах, где располагались кирпичные заводы Гомеля и в каких сооружениях использовалась их продукция.