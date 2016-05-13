Выставка «СМИ в Беларуси»: 13 мая пройдет презентация спортивной дирекции и сайта СТВ

Новости Беларуси. Развитие отечественного медиапространства и современные тренды в журналистике. Эти темы активно обсуждают на выставке «СМИ в Беларуси». В форуме принимают участие национальные телеканалы, информационные агентства и ведущие издания.

Так, 13 мая на стенде СТВ пройдет презентация спортивной дирекции и сайта нашего телеканала. В программе интерактивы, фотоконкурсы и призы.

К слову, в этом году СТВ отмечает 15-летие и наш юбилейный слоган - «15 лет в лицах». Также сегодня на выставке пройдет презентация телеканала «РТР-Беларусь» и проекта «Международная лига КВН», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.