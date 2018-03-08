Выставка-шоу лошадей в Минске: зачем идти и что стоит посмотреть

Новости Беларуси. Десятки вороных, гнедых и саврасых. 8 марта в Минске представили редкие породы лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С особенностями каждой из них могли познакомиться многочисленные гости: их встречало настоящее шоу. А еще – прокатиться верхом, полюбоваться грацией, погладить и даже угостить морковкой. Яна Таран тоже попыталась найти общий язык с этими красивыми и благородными созданиями.

Общение с этими удивительными животными полезно как взрослым после тяжелой трудовой недели, так и детям. Это успокаивает и питает положительной энергией.

Ольга Дягилева, артистка цирка:

Если лошадь очень умная, с ней очень интересно работать, но очень сложно. Потому что она быстро все схватывает, но потом начинает что-то придумывать сама. Ей становится грустно, она начинает что-то придумывать, и ты уже бежишь сзади. Уже паровоз она.

Под одной крышей небывалое количество грациозных животных, ведущих коннозаводчиков, а также представителей целой индустрии. Собрались те, кто занимается лошадьми как в Беларуси, так и в других странах.

Стоимость некоторых пород исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами долларов. Здесь и легендарный шайр – тяжеловоз родом из Англии. Один из самых высоких коней в Европе, чей рост в холке составляет почти 2 метра. Говорят, чтобы взобраться на него, нужна стремянка.

Тут же изящные арабские скакуны и ахалтекинцы, грациозные вороные фризы, самые сильные – першероны, и обладатели уж очень необычной гривы.

Впервые на выставку привезли и пони. Самых миниатюрных лошадок можно погладить и угостить морковкой.

Это занятие и для маленькой Влады. Ее сюда вместе с супругой привел глава семьи. Такой вот подарок получился на 8 Марта.

Ольга Груша:

Хочется, чтобы ребенок был ближе к природе, ближе к животным. Приучаем к любви. Кони – достаточно благородные животные, очень нравится.

Прокатиться верхом, посетить выставку фотографий и картин также можно в манеже. Подготовили организаторы и шоу-программу. В ней участвуют звезды цирка.