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Выставка сатирической графики и дружеских шаржей в МИДе Республики Беларусь

01 апреля 2011 17:53
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В Министерстве иностранных дел открылась выставка сатирической графики и дружеских шаржей художника-карикатуриста Олега Карповича «Климат. Какой он?».

Проект уникален тем, что 55 работ, выполненных карандашом, отображают наиболее знаковые, по мнению автора, социальные, культурные и политические события, происходившие в стране, мире и обществе в последнее время. Произведения сочетают в себе одновременно и юмор, и философскую составляющую. А вот какую – художник не расшифровывает и предлагает зрителю домыслить самому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Карпович, художник-карикатурист:
Климат – понятие философское и широкое. Климат в семье, климат на работе, климат в международных отношениях. То, о чем все знают в мире, – «SOS. Япония». Ливия была. Отзываемся на все события.

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

Выставка в МИДе

# общество # Выставки # Фотофакт

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