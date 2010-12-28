Выставка «Рождество Христово» в Минске

В Минск съехались представители монастырей, приходов, издательств, а также художники и народные мастера. В этом году количество участников рекордное — около ста, причем не только из Беларуси, но и из России, Украины, Молдовы, Израиля.
В экспозиции — картины библейской тематики и иконы. Не обошлось и без основных атрибутов праздника — ангелов, елочных украшений, свечей и сувениров.
На выставке можно и подкрепится, причем исключительно постными блюдами. В меню — монастырский хлеб, пироги и блины. Однако главное, говорят посетители, — пища духовная. На протяжении всей недели запланированы встречи со священниками, выступления церковных хоров и презентации книг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .
Евгений Лабынько, священник:
Любое соприкосновение с верой — это семечко, которое попадает в землю и лежит до лучших времен. Прошел дождь, появилось солнце — и семя вырастает. И эти выставки очень хорошо сеют семена христианства в душах людей.