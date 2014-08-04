Новости Беларуси. Выставка работ Леонида Гурбо открылась в Марьиной Горке. Художник родился и живет в Минске. Однако судьба в тяжелое военное время связал его с Пуховичском районом, где он провел детство. Свои работы на суд марьиногорского зрителя Леонид Гурбо привозить почти каждый год.

В 2014 году на выставочной площадке представлены 40 картин различных тематик: и фантазийной, которая так привлекает детей и юношей, и исторической, что интересует взрослых. Каждый посетитель сможет найти полотно, которое придется ему по вкусу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.