Выставка, приуроченная к 15-летию спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, открылась в Минске

За эти годы фонд собрал под своим крылом тысячи молодых людей, способных креативно мыслить и умеющих по-настоящему трудиться.

Информация о юных талантах, заносится в электронный банк данных. Таким образом, фонд имеет возможность следить за их творческим и профессиональным ростом.

На выставке, которая проходит во Дворце Республики, представлены лучшие работы, созданные за 15 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Иванов, студент Республиканского колледжа искусств им. Ахремчика, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я заслужил победу на Дельфийских играх, которые проходили в Астане в 2007 году, после этого стал лауреатом фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Выставки проходят каждый год, отчетные. Я каждый год представляю свою новую работу.

Максим Петруль, художник, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Очень приятно быть лауреатом специального фонда Президента. Мне льстит такое внимание. Я рад, что он существует, что поддерживает талантливую молодежь. Поэтому для меня участие в этой выставке – вопрос чести.