Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске

Плюшевое сердце. И не одно, а более сотни, можно увидеть и даже потрогать на одноименной выставке в библиотеке им. Пушкина.

Здесь во всей красе представлены авторские игрушки. Каждая — абсолютный эксклюзив. А вместе они становятся героями сказочных сюжетов и необыкновенных историй.

Среди десятков вислоухих и полосатых самое большое место на полках отведено медведям. Кстати, в рамках выставки пройдут мастер-классы по созданию плюшевых мишек.

Вероника Фомина куратор выставки «Плюшевое сердце»:

Игрушка, которую я держу в руках, это фактически видоизменённый валенок. Мне кажется, получилось неплохо, у меня таких ребят несколько, я назвала эту серию «Лобзики». Не знаю, почему. Наверное, из-за круглых, больших лбов. Их можно прижимать, тискать.