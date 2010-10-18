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Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске

18 октября 2010 17:44
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Плюшевое сердце. И не одно, а более сотни, можно увидеть и даже потрогать на одноименной выставке в библиотеке им. Пушкина.

Здесь во всей красе представлены авторские игрушки. Каждая — абсолютный эксклюзив. А вместе они становятся героями сказочных сюжетов и необыкновенных историй.

Среди десятков вислоухих и полосатых самое большое место на полках отведено медведям. Кстати, в рамках выставки пройдут мастер-классы по созданию плюшевых мишек.

Вероника Фомина куратор выставки «Плюшевое сердце»:
Игрушка, которую я держу в руках, это фактически видоизменённый валенок. Мне кажется, получилось неплохо, у меня таких ребят несколько, я назвала эту серию «Лобзики». Не знаю, почему. Наверное, из-за круглых, больших лбов. Их можно прижимать, тискать.

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Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-3

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-5

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-7

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-9

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-11

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-13

Выставка «Плюшевое сердце»: авторские игрушки в Минске-15

# общество # Культура # Выставки

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