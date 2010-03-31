Прямой эфир

Выставка «Пасхальные яйца и открытки» в музее белорусской народной культуры на филфаке БГУ

31 марта 2010 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С историей светлого праздника минчан знакомит выставка «Пасхальные яйца и открытки».

В экспозиции — главные атрибуты и символы Пасхи. Гости увидят расписные яйца из стекла, дерева, фарфора, бисера, камня, а также свечи в форме яиц и праздничные открытки начала XX века. Познакомятся с историей, обрядами и обычаями празднования Пасхи в разных странах мира.

Ирина Казакова, научный консультант кабинета-музея белорусской народной культуры филологического факультета БГУ:
Кожны год у нас пашыраееца колькасць экспанатаў нашай выставы, творчы ўдзел майстроў і майстрых, якія прымаюцьуздел у нашай выставе. Да нас дасылаюць экспанаты нашы ўкраінскія госці, студэнты, стажоры, а таксама з замежных краін.

# общество # Культура # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
31 марта 2010 09:32

Музей городского транспорта откроется в Минске

31 марта 2010 09:26

Двор на ул. Рокоссовского превратился в окопы

31 марта 2010 09:25

Минские дорожники приступили к капремонту улиц