«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»

чтобы показать свои последние разработки в области сельского хозяйства и перенять передовой опыт.

Более полутысячи компаний со всего мира приехали на Минщину,

Новости Беларуси. Агрогородок Щомыслица в пристоличье стал сельскохозяйственным центром страны. Там торжественно открылась международная специализированная выставка «Белагро», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Растениеводство, животноводство, агрохимия, машиностроение, производство и сохранение продукции. Выставка – мультитематическая, и растянется до конца недели. Семинары, презентации и мастер-классы.

А также – белорусско-африканский сельскохозяйственный форум. На него очень рассчитывают и надеются, что он даст плоды в виде новых контрактов.

Ахмед Абас Махамед, специалист управления перспективного развития продаж в страны Азии и Африки ОАО «Гомсельмаш»:

Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники.

Мы сегодня ожидаем делегацию из Африки, из Южного Судана.

А еще в рамках «Белагро» запланирован соревнования пахарей и «овечьих парикмахеров», аукцион по продаже племенных животных и дегустация «Чемпион вкуса».