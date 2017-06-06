«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»

Новости Беларуси. Агрогородок Щомыслица в пристоличье стал сельскохозяйственным центром страны. Там торжественно открылась международная специализированная выставка «Белагро», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более полутысячи компаний со всего мира приехали на Минщину,
чтобы показать свои последние разработки в области сельского хозяйства и перенять передовой опыт.
Растениеводство, животноводство, агрохимия, машиностроение, производство и сохранение продукции. Выставка – мультитематическая, и растянется до конца недели. Семинары, презентации и мастер-классы.
А также – белорусско-африканский сельскохозяйственный форум. На него очень рассчитывают и надеются, что он даст плоды в виде новых контрактов.
Ахмед Абас Махамед, специалист управления перспективного развития продаж в страны Азии и Африки ОАО «Гомсельмаш»:
Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники.
Мы сегодня ожидаем делегацию из Африки, из Южного Судана.
А еще в рамках «Белагро» запланирован соревнования пахарей и «овечьих парикмахеров», аукцион по продаже племенных животных и дегустация «Чемпион вкуса».
На выставку «Белагро» приглашают всех, даже тех, кто корову видел только по телевизору.