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«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»

06 июня 2017 16:31
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Новости Беларуси. Агрогородок Щомыслица в пристоличье стал сельскохозяйственным центром страны. Там торжественно открылась международная специализированная выставка «Белагро», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более полутысячи компаний со всего мира приехали на Минщину,

чтобы показать свои последние разработки в области сельского хозяйства и перенять передовой опыт.

«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»-1

Растениеводство, животноводство, агрохимия, машиностроение, производство и сохранение продукции. Выставка – мультитематическая, и растянется до конца недели. Семинары, презентации и мастер-классы.

А также – белорусско-африканский сельскохозяйственный форум. На него очень рассчитывают и надеются, что он даст плоды в виде новых контрактов.

Ахмед Абас Махамед, специалист управления перспективного развития продаж в страны Азии и Африки ОАО «Гомсельмаш»:
Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники.

Мы сегодня ожидаем делегацию из Африки, из Южного Судана.

А еще в рамках «Белагро» запланирован соревнования пахарей и «овечьих парикмахеров», аукцион по продаже племенных животных и дегустация «Чемпион вкуса».

На выставку «Белагро» приглашают всех, даже тех, кто корову видел только по телевизору.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт

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