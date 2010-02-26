Выставка «Образование и карьера» во Дворце детей и молодежи в Минске

Участвуют в ней более 80 учебных заведений из разных стран.

На выставке, организованной Комитетом по образованию Мингорисполкома, школьники смогут выбрать будущую профессию, абитуриенты – узнать все тонкости предстоящей приемной кампании, а выпускники – задуматься о получении еще одного высшего образования.

Дейвид Хюуайлер, президент «American University in Bulgaria»:

У нас обучается очень много студентов именно из Беларуси, которым мы предлагаем девять разных специальностей. Самые популярные — бизнес-администрирование и PR. Есть и такие специальные программы, которые позволяют не только учиться, но и зарабатывать. В общем, поступить к нам может любой желающий, единственное условие — хорошее знание английского языка.