Выставка кладов, найденных в разные века на территории области, открылась в Витебске

Новости Беларуси. Около 14 тысяч монет и других исторически ценных предметов представлены в Витебском областном краеведческом музее. Все экспонаты найдены на территории северного региона страны в разные годы. Специалисты говорят, что наша страна лидирует в Европе по количеству обнаруженных кладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глиняные горшочки, кубышки, берестяные короба или просто куски кожи. Именно так в основном хранили свои сбережения и драгоценности наши предки. Волей обстоятельств иногда они оказывались под землёй. Спустя столетия эти ценные приветы из прошлого находят повсюду, и не только люди.

Денис Юрчак, историк:

У нас, кстати, есть вообще уникальные клады, которые найдены свиньями. Свиные клады. Они тоже любят покопаться в земле. И бывает так, что, копаясь чисто в поисках вкусных корешков, они просто поднимали на поверхность монеты.

Любопытно: среди европейских стран Беларусь лидирует по количеству найденных кладов. 4 десятка драгоценных схронов, обнаруженных только на территории Витебщины, в эти дни можно увидеть в городской Ратуше. Современные технологии помогут узнать подробнее об истории каждого.

Надежда Варламова, заведующая научно-экспозиционным отделом Витебского областного краеведческого музея:

На выставке представлен инфокиоск, в котором забита информация, которая рассказывает о кладах, которые были найдены на территории Витебской области и на территории города. Так, например, у нас представлена карта Витебской области, где каждый клад помечен своим номером.

На выставке около 14 тысяч предметов. Все из фондов областного краеведческого музея. Его коллекция нумизматики, кстати, одна из крупнейших в Беларуси.

В центре экспозиции – самый большой клад. В нем почти 4 тысячи монет первой половины 17 века, времён Речи Посполитой, шведской Прибалтики, Пруссии. Найден он в Чашникском районе.

Анастасия Бут, СТВ:

Приблизительно здесь пролегал путь «из Варяг в Греки». Поэтому неудивительно, что на территории Беларуси до сих пор находят клады, датируемые 8-9 веком. Например, в Добрино Лиозненского района было обнаружено больше полутысячи арабских дирхамов. В свое время за эти монеты можно было купить корабль. И возможно даже не один.

Впрочем, выставка будет интересна не только нумизматам, но и всем, кто интересуется легендами и мифами древнего Витебска.

Сегодня же, чтобы для нашедшего клад человека сокровища не исчезли, специалисты советуют отправить находку на экспертизу. Если она представляет культурно-историческую ценность, то счастливчик может претендовать на четверть, а то и на добрую половину от стоимости обнаруженного. Всё зависит от места находки.