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Выставка фотохудожника Михаила Маруги открылась в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске

27 августа 2014 18:40
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Новости Беларуси. Звёздный бомонд под одной крышей. Персональная выставка одного из самых знаменитых фотохудожников Беларуси Михаила Маруги открылась 27 августа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под названием «Наши любимые» автор презентовал около 80 работ, созданных за последние 20 лет.

В объектив фотографа попали те, кого мы каждый день видим с экранов телевизоров: белорусские и зарубежные актёры, музыканты, фотомодели и яркие медийные персоны.

Мастер портрета Михаил Маруга смог добиться ярких эмоций от самых искушённых звёзд экрана.

Посмотреть на известных деятелей культуры и искусств глазами автора можно будет до 14 сентября в художественной галерее Михаила Савицкого.

 

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт

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