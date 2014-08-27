Выставка фотохудожника Михаила Маруги открылась в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске

Новости Беларуси. Звёздный бомонд под одной крышей. Персональная выставка одного из самых знаменитых фотохудожников Беларуси Михаила Маруги открылась 27 августа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под названием «Наши любимые» автор презентовал около 80 работ, созданных за последние 20 лет.

В объектив фотографа попали те, кого мы каждый день видим с экранов телевизоров: белорусские и зарубежные актёры, музыканты, фотомодели и яркие медийные персоны.

Мастер портрета Михаил Маруга смог добиться ярких эмоций от самых искушённых звёзд экрана.