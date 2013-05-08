Выставка фотографий проекта «100 идей для Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. История в иллюстрациях. Выставка фотографий республиканского проекта «100 идей для Беларуси» открылась в Музее современной белорусской государственности. В экспозиции – своеобразный отчет молодых людей о своих достижениях и новаторских предложениях. Работы рассказывают и о путешествии по стране передвижной выставки на специальном автобусе и создании в учебных учреждениях «копилки идей».

Всего за период проведения проекта поступило свыше 4,5 тысяч заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Галин, координатор республиканского проекта «100 идей для Беларуси»:

Выставка фотографий республиканского проекта «100 идей для Беларуси» – это одна из ступеней, которая просто демонстрирует, что у ребят есть идеи, мысли, интересные предложения, проекты, которые можно реализовать в Республике Беларусь и не только. На сегодняшний день у нас появляются те проекты, которые можно уже выводить на международную арену, на международную основу, где они экспортоориентированы. Ребята работают, у них колоссальное количество идей, специальные предложения, по которым стоим только помогать, чтобы они развивали, внедряли и осуществляли свою деятельность на территории Республики Беларусь и для Республики Беларусь.